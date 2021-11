A scuola di logistica con Slala e l’Istituto Vinci-Nervi-Fermi-Migliara

Alessandria – Prenderà il via a giorni nell’istituto comprensivo Vinci-Fermi- Migliara-Nervi il progetto presentato ieri dal dirigente scolastico Filippo Pelizza, da Cesare Rossini, presidente, e Paolo Ronchetti di Slala (Fondazione Sistema logistico del Nord Ovest d’Italia) e da Patrizia Melanti, direttrice di Foral.

È ormai un presente incombente il fatto che la città di Alessandria, anzi la provincia, punti alla logistica come sviluppo economico. Gli esempi sono Amazon e il centro Pam per il Nord Ovest ai confini della città. La logistica richiede giovani diplomati già pronti e il Vinci-Fermi-Migliara-Nervi punta a diventare l’istituto a cui fare riferimento per quel settore occupazionale, non solo per Alessandria, ma estendendolo anche ad Asti come sottolineato da Ronchetti. Dopo i cinque anni del diploma ci sarà la possibilità di specializzarsi al Foral e all’Università del Piemonte orientale.

Il prossimo 15 novembre il primo appuntamento nell’aula magna del Vinci dove si terrà un convegno, dal titolo “Logistica 4.0 – Nuovi percorsi formativi”, inserito nelle piattaforme per i docenti. Relatori: Davide Maresca, ricercatore universitario in Diritto dell’Economia, esperto in logistica, Piercarlo Rossi, ordinario di Economia all’Ateneo di Torino, e l’ingegnere Nicola Bassi esperto in Tecnologie al servizio della logistica.

Come sottolineato dal presidente di Slala, Cesare Rossini, la “Regione Piemonte con la Liguria sono zona logistica semplificata” e questo significa che gli insediamenti delle aziende del settore hanno percorsi più snelli nella burocrazia. La città si sta preparando come retroporto di Genova, i fondi ci sono da tre anni e ora il progetto dovrebbe essere integrato con quello del Terzo Valico.

Gli studenti del Vinci, con la preparazione specifica, avranno anche accesso all’incubatore N3 dell’Upo. Tutto questo quando? Gli iscritti ai corsi di Meccanica, Meccatronica e Sia (Sistemi informativi aziendali) saranno coinvolti dal prossimo anno, dalla terza, l’idea è anche di coinvolgere i Rim (relazioni internazionali e marketing).

Marita Cabras, Marica Barrera, Lucia Cavallero, Paolo Chiarella e Mauro Bertucci sono i docenti che hanno lavorato al percorso.