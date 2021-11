A Torino per l’effetto Green Pass manca il personale ospedaliero e i bandi vanno deserti

Torino – Sono tempi decisamente non facili per gli ospedali torinesi. L’effetto Green Pass si fa sentire e manca il personale. Alla Città della Salute, per fare un esempio, in questi giorni la direzione amministrativa è alla ricerca disperata di infermieri per sostituire il personale che non è vaccinato. Sono più di cento nei quattro ospedali della super azienda i lavoratori No Vax (operatorio socio-sanitari, tecnici, infermieri), anche se in questi giorni i numeri stanno lentamente calando.

Qualcuno cede e chiede di essere vaccinato anche perché vivere senza stipendio sta diventando insostenibile. Le cifre più alte si registrano proprio fra gli infermieri, circa 60, mentre 40 sono gli operatori socio sanitari restii. Un solo medico continua a resistere da non- vaccinato. Erano quattro o cinque inizialmente.

Le difficoltà non riguardano soltanto le assunzioni a tempo determinato, una condizione che appare comprensibile in un periodo in cui il mercato è vivace e le opportunità sono molte, ma anche quelle a tempo indeterminato. Come spiegato dal direttore generale Giovanni La Valle si è attinto alla graduatoria a tempo determinato e a rispondere sono stati soltanto tre infermieri su un elenco di ottanta. Anche guardare alla graduatoria a tempo indeterminato non ha prodotto grandi frutti anche se la ricerca è stata condotta sia in Piemonte sia nelle vicine Regioni.

Deludente anche l’avviso di mobilità: le aziende dove lavorano i dipendenti sanitari disponibili allo spostamento sono restie a lasciarli andare e non è escluso che anche in questo caso la ricerca finisca con numeri risibili. Qualcuno potrebbe arrivare a gennaio, ma comunque tardi nel caso in cui alla necessità di sostituire i No Vax dovesse aggiungersi una crescita dei contagi e un aumento dei ricoveri.

Intanto al Cto, come spiegato dal rappresentante sindacale della Cgil Franco Cartellà, in queste ultime ore c’è stato un focolaio sospetto. Il direttore generale conferma il caso e chiarisce che si tratta di cinque lavoratori che ora sono in quarantena. Nessun paziente è stato contagiato e i servizi sono garantiti.

Anche alle Molinette un po’ di criticità. Lì sta aumentando il numero dei ricoverati. La stima del sindacato è che al momento il fabbisogno di personale sanitario non medico per tutti i quattro ospedali della super azienda sia quantificabile in un centinaio di lavoratori.

La grande speranza è riposta nei concorsi che stanno partendo: un primo bando dal Dirmei per la stabilizzazione dei tempi determinati con un periodo minimo di 12 mesi, scadenza il 29 novembre, e un secondo dall’Asl Città di Torino per il reclutamento di infermieri a tempo indeterminato.

Oggi, inoltre, l’assessore alla sanità Luigi Icardi avrà un incontro coi rappresentanti dei sindacati per discutere di lavoro flessibile. Una convocazione che arriva dopo la richiesta dei primi giorni di novembre da parte delle organizzazioni che ritengono fondamentale in questo momento prolungare tutti i rapporti di lavoro flessibile.

Con un appello chiaro: “L’emergenza non è affatto superata”.