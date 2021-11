Malore improvviso al circolo: morto a Casale un uomo di 70 anni

Casale Monferrato – Un settantenne di Casale, Ugo Groppo, è morto oggi pomeriggio intorno alle due, a causa di un malore improvviso, mentre fumava all’esterno del circolo Libertad di viale Beretta.

I gestori del locale hanno immediatamente chiamato i soccorsi, sul posto sono accorsi 118 e Polizia Locale, ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare: probabile che il malore sia dovuto a problemi cardiaci.

L’uomo non era sposato, lascia la sorella, il cognato e il nipote. È stato avvertito anche il magistrato di turno che, dopo gli accertamenti di rito, ha autorizzato la rimozione della salma, trasportata all’obitorio.