Per difendere il figlio si becca un pugno in faccia e finisce all’ospedale con un trauma cerebrale

Tortona – Si trova ricoverato all’ospedale di Alessandria con un trauma cerebrale un uomo di 55 anni che ieri mattina, alla stazione ferroviaria di Tortona, si è preso un pugno in faccia da un giovane che aveva cercato dapprima di aggredire il figlio.

I due, padre e figlio, stavano facendo colazione al bar della stazione quando un ragazzo prima ha guardato male i due poi, avvicinandosi, ha tirato un pugno in faccia al giovane e gli ha pure lanciato addosso una sedia. A quel punto il padre è intervenuto per dividerli e si è preso un pugno pure lui finendo a terra e battendo la testa sull’asfalto.

I presenti intanto avevano già chiamato i carabinieri e l’ambulanza. L’uomo è stato portato via dal 118, prima al pronto soccorso di Novi Ligure e poi, dato il trauma cranico, all’ospedale di Alessandria. I militari hanno subito avviato le indagini per identificare il responsabile dell’aggressione. Gli accertamenti sono in corso.