Senza autorizzazione tagliano piante nella Riserva Naturale delle Rocche di Antignano: denunciati

Antignano – Tre persone sono state denunciate per violazione delle norme di tutela dei beni paesaggistici e per danneggiamento e invasioni di terreni. Si tratta del titolare di una ditta boschiva con sede in Lombardia, un suo dipendente e un residente di Antignano, provincia di Asti, che, invece, li avrebbe commissionati e diretti.

La storia risale a ottobre quando i Carabinieri della Forestale di Asti, che si trovavano nella zona della Riserva Naturale delle Rocche di Antignano per normali servizi di vigilanza, avevano notato uno strano diradamento della vegetazione in un’area adiacente al fiume, all’interno della Riserva. Erano stati abbattuti grossi alberi e decine di arbusti. Le prove erano ancora lì: enormi cataste di legname. Poco prima i carabinieri avevano sorpreso operatori che stavano facendo dei lavori a Revigliasco, nell’area boschiva vicino al lago “Acqua Bike”, area individuata come bene paesaggistico, anche questa sottoposta a forme di tutela. E anche qui la vegetazione era stata sradicata in maniera massiccia. Così i forestali, insieme al personale del Parco Paleontologico Astigiano, hanno accertato che i lavori erano stati eseguiti senza alcun permesso, abusivamente.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri, l’astigiano, da privato cittadino, aveva comunicato agli enti competenti interventi di lieve entità e un esiguo prelievo di legname a uso familiare. Ma la realtà dei fatti è stata ben altra ossia un’area naturale di oltre due ettari usata come serbatoio di legname, con il prelievo, nel solo perimetro di Antignano, di almeno 1400 quintali.