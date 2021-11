Agente della Penitenziaria aggredito nel carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria

Alessandria – Un poliziotto penitenziario è stato aggredito, ieri mattina, da un detenuto nel carcere Cantiello e Gaeta in piazza don Soria ad Alessandria. Il detenuto di nazionalità italiana, pare per futili motivi, ha lanciato alcuni oggetti colpendo l’agente a una gamba. Per l’operatore le lesioni riportate saranno guaribili in circa dieci giorni.

A denunciare l’accaduto è stato il Sappe, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, attraverso il vice segretario regionale Demis Napolitano.