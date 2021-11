Albanese accoltellato in via Verneri al quartiere Cristo: ricoverato in prognosi riservata

Alessandria – Ha riportato ferite a un polmone e agli arti superiori ed è stato ricoverato all’ospedale di Alessandria in prognosi riservata un albanese di 41 anni, aggredito e ferito ieri sera, intorno alle 8 e mezza, in Verneri al quartiere Cristo di Alessandria. La colluttazione è avvenuta per strada e l’uomo è comunque poi riuscito a tornare a casa con le proprie forze. La moglie, viste le ferite e le condizioni serie del marito, ha subito chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i Carabinieri, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Alessandria e personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo che ha provveduto ad effettuare i rilievi tecnici.

Gli inquirenti procedono per tentato omicidio. Si dovrà chiarire il perché di quelle coltellate.