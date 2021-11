Dal Comune di Acqui Terme: assegnati i contributi per le associazioni sportive

Sono dodici le società e le associazioni sportive acquesi che riceveranno i contributi straordinari del bando a sostegno dello sport del Comune di Acqui Terme, che si è appena concluso e che ha messo a disposizione un totale di 10.000 mila euro.

Il bando, aperto all’inizio di settembre, aveva l’obiettivo di supportare in particolar modo i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un piccolo contributo per sostenere le associazioni sportive colpite dall’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –. La pandemia ha messo a dura prova il mondo sportivo, in particolar modo le realtà più piccole. I contributi che stiamo assegnando non sono risolutivi, tuttavia sono un aiuto concreto per supportare queste realtà verso la fase di ripartenza, e soprattutto un segnale di attenzione dell’Amministrazione comunale ad associazioni che sono importanti presidi di socialità”.

Il bando è stato finanziato per 10.000 mila euro con risorse proprie del Comune. Tra i criteri di valutazione per la formulazione della graduatoria del bando sono rientrati il numero d’iscritti, l’incidenza del danno economico, le spese sostenute in relazione all’emergenza Covid-19 per la realizzazione delle attività e il rimborso di quote d’iscrizione per la stagione estiva 2019/2020.