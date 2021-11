JB Monferrato: terza vittoria di fila, battuta Staff Mantova

Casale Monferrato – Terza vittoria consecutiva per la JB Monferrato che al Pala Energica Paolo Ferraris ha battuto Staff Mantova dopo una gara molto combattuta finita 79-73 per la truppa di coach Valentini. Miglior realizzatore per la JBM è stato Dalton Pepper, autore di 17 punti.

La cronaca tratta dal sito della JB Monferrato.

La tripla di Hollis Thompson apre la contesa, ma l’appoggio di Leggio ricuce subito, prima che Fabio Valentini trovi il primo vantaggio per la JBM (5-3). Ancora Leggio con la tripla riporta in vantaggio i rossoblu, prima che Stojanovic schiacci il pareggio (8-8 dopo 4’ di gioco). Anche Pepper si iscrive alla partita con una tripla per il nuovo pareggio (13-13). Quattro punti in fila di capitan Martinoni convincono coach Di Carlo a chiamare time-out, quando il tabellone recita 17-13 per la JBM. Sempre Martinoni con il suo terzo assist di serata manda a segna Pepper con il 3+1. Il 2+1 riavvicina Mantova sul 21-16 a 1’40” dalla fine del primo quarto. Il primo quarto si chiude con due triple consecutive di Luca Valentini e Hill-Mais che fissano il punteggio sul 28-19.

Il secondo periodo si apre con i due liberi di Pepper che danno il vantaggio in doppia cifra alla JBM (30-19). Ferra sblocca il tabellino dei suoi dopo quasi 3’ di gioco (32-21). Mantova torna a -8 grazia a Iannuzzi e Laganà (34-26 a metà quarto). L’appoggio di Stojanovic riporta gli Stings a -6 (34-28) e consiglia a coach Valentini di chiamare time-out. Leggio con il jumper interrompe il digiuno rossoblu (36-30). Hill-Mais e Thompson si rispondono a vicenda da tre punti ed il punteggio segna 40-36 a 1’30” dall’intervallo lungo. Il floater allo scadere di Laganà fissa il punteggio sul 47-43.

Al rientro dalla pausa lunga Mantova trova subito il pareggio con quattro punti consecutivi, prima che la JBM si sblocchi con l’appoggio di Okeke (49-47). Partita che sale di intensità con le due squadre che in 3’ di gioco trovano solo quattro punti a testa. Pepper trova la tripla in transizione per il +7 JBM (54-47 a metà terzo periodo). Iannuzzi firma il -2 per Mantova (56-54 a 3’10” dall’ultimo mini-intervallo). L’alley-oop tra Pepper e Okeke ridà il +4 alla Novipiù (58-54). Il semi-gancio di Hill-Mais chiude il terzo periodo sul 62-58.

L’ultimo quarto si apre con il 2+1 di Martinoni che ridà il +7 alla JBM (65-58). Quarto periodo di grande tensione con entrambe le squadre che faticano a trovare il canestro (68-61 dopo 3’). Quattro punti in fila di capitan Martinoni riporta la JBM in doppia cifra di vantaggio (72-61) e costringe coach Di Carlo alla sospensione. Cortese con la tripla riporta Mantova a -4 (74-70) e obbliga coach Andrea Valentini al time-out. Dopo la sospensione il 2+1 di Stojanovic riporta gli Stings ad un solo possesso di distanza (74-72 a 3’20” dalla fine). Il tap-in di Pepper ridà il +4 alla Novipiù, prima che Sarto con la tripla scriva il +7 (79-72 a 1’26” dall’ultima sirena). Nell’ultimo minuto non segna più nessuno e serve solo a stabilire il risultato finale: vince la JBM 79-73 ed è la terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Valentini.

Novipiù JB Monferrato – Staff Mantova 79-73

(28-19, 47-43, 62-58)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 7, Valentini F. 6, Valentini L. 6, Formenti NE, Sirchia NE, Lomele NE, Okeke 8, Martinoni 13, Pepper 17, Leggio 8, Hill-Mais 14. All.: Andrea Valentini.

Staff Mantova: Iannuzzi 15, Mastellari 3, Stojanovic 13, Ferrara 2, Saladini, Cortese 11, Laganà 13, Basso, Verazzo NE, Thompson 15. All.: Gennaro Di Carlo.