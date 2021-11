Rumeno quarantenne perde la vita schiacciato da un trattore che aveva appena acquistato

Melazzo – Tragedia in serata, intorno alle otto, nel comune di Melazzo, nell’acquese. Un quarantenne rumeno residente a Novi Ligure, che si era recato in zona per acquistare alcuni trattori, ha perso la vita mentre stava caricando uno dei mezzi sul camion con cui avrebbe dovuti portarli a casa.

Dai primi accertamenti sembra che il mezzo agricolo si sia ribaltato in un fosso, schiacciando l’uomo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i tecnici dello Spresal e i medici del 118 ma per il quarantenne non c’era più niente da fare. Saranno gli inquirenti a dover chiarire la dinamica dell’accaduto.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma è già stata messa a disposizione dei famigliari.