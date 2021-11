Bertram Derthona torna alla vittoria: al PalaEnergica di Casale battuta Dinamo Sassari

Casale Monferrato – Ritorno alla vittoria, nel campionato di pallacanestro di Serie A, per la Bertram Derthona che al Pala Energica Paolo Ferraris ha piegato, dopo Virtus Bologna, un’altra corazzata ossia Dinamo Sassari.

Un ritorno al successo, per i Leoni tortonesi, all’insegna di ben quattro giocatori in doppia cifra e tra a quota nove punti finali.

La cronaca tratta dal sito Pianeta Basket.

Primo Quarto:

Il primo canestro della gara è di Gentile da 3 punti su assist di Bendzius, Mekoluwu stoppa Daum ma sul possesso successivo Sanders infila la tripla dell’immediato pareggio. Cain sfruttando il cambio difensivo si svita e appoggia da sotto il primo vantaggio casalingo, dopo un paio di passaggi a vuoto dell’attacco Sassarese è ancora Gentile a trovare il fondo della retina dalla lunga distanza, Sanders con un floater dal centro dell’area risponde ed è 7-6 al 5′. Battle recupera un rimbalzo offensivo e dopo un buon giro palla Bendzius va a bersaglio da 3 punti, Mascolo in entrata di mano destra pareggia a quota 9, Gentile alza l’alley-oop per Mekoluwu che schiaccia di pura potenza. Primi cambi da ambo le parti, entrno Tavernelli e Filloy per i padroni di casa, Diop per i sardi. Battle subisce fallo sul tiro e finisce in lunetta, entra Logan al posto di Gentile, 1/2 per l’esterno biancoblù per il 9-12 del 7′. Bel gioco a due tra Logan e Diop con l’ex Torino che deposita due punti comodi, Filloy con la bomba dall’angolo accorcia a -2 ma è ancora Battle ad andare a segno, questa volta in taglio per il +4 Dinamo. Daum in transizione realizza anche lui da 3 punti, Diop commette fallo in attacco, l’ultimo tiro del primo periodo è affidato alle mani di Logan che però non trova neanche il ferro e quindi il tabellone dice 15-16 al 10′ di gioco.

Secondo Quarto:

Logan dopo un ricciolo va subito a segno, Filloy in penetrazione subisce fallo e va in lunetta, 1/2 ai liberi per il naturalizzato italiano. un errore in transizione per ambo le formazioni, De Vecchi dall’angolo da 3 punti va a bersaglio per il 16-21 dopo 2′ del secondo periodo. Cannon su assist di Filloy realizza, altro fallo in attacco per Diop, questa volta tentando di prendere posizione sotto canestro, Cannon con un altro canestro da sotto per riportare la Bertram a -1. Treier sigla una bomba, anche lui su assist di Logan, time-out per coach Ramondino. In uscita dal minuto di sospensione Logan trova il fondo della retina dalla lunga distanza pure lui, Mascolo dai 6 metri replica, Filloy dopo un recupero di Mascolo infila una bomba, Gentile in penetrazione subisce fallo e fa 1/2 ai liberi per il 25-28 del 15′. Daum nonostante il contatto va a segno, Macura in transizione regala il primo vantaggio bianconero dopo molto tempo e quindi coach Cavina chiede time-out. Bendzius sfrutta il bonus speso dagli avversari e dalla lunetta riporta avanti Sassari, Sanders realizza una tripla allo scadere dei 24′, Cain si fa spazio a rimbalzo e in tap-in segna e subisce fallo, il libero aggiuntivo a segno vale il 35-30 con meno di 2′ al termine del primo tempo. Burnell si iscrive alla gara con un canestro da 3 dall’angolo, Mekoluwu in transizione vola a schiacciare e pareggia a quota 35, time-out immediato per la panchina della Bertram. Severini piazza la tripla in uscita dal time-out, Logan risponde dall’altra parte e quindi si va negli spogliatoi sul punteggio di 38 pari.

Terzo Quarto:

Sanders si mette in proprio e realizza in apertura di terza frazione, Burnelli replica anche lui in palleggio arresto e tiro, Mascolo segna da 3 punti allo scadere dei 24”. Burnell è entrato in partita e completa un gioco da 3 punti, Daum su assist di Mascolo appoggia due punti, Mekowulu pareggia a quota 45 con una schiacciata. Si alzano le percentuali, Macura va a bersaglio, Mekowulu risponde, Sanders si butta dentro e subisce fallo, dalla lunetta riporta Tortona a +2, 49-47. Burnell continua la sua striscia positiva e infila una tripla da 8 metri, Daum dopo un attacco confuso trova il fondo della retina, Macura recupera un pallone e lancia Mascolo con un lay-up che vale il 53-50 al 25′ con conseguente time-out da parte della panchina sassarese. Logan appena rientrato in campo sigla la bomba del pareggio, Macura risponde con la stessa moneta dall’angolo e sulla rimessa ruba immediatamente palla segnando e subendo fallo, impazzisce il pubblico di casa, il libero aggiuntivo porta i suoi sul 59-53. Daum punisce il tentativo di anticipo di un passaggio a lui indirizzato con il canestro da 3 punti, Cain dalla media nel possesso successivo aggiorna il massimo vantaggio dei padroni di casa a +11 derivato da un 11-0 di parziale in 2′ appena. Treier prova a scuotere i suoi buttandosi dentro e subendo fallo, 1/2 ai liberi per l’estone di formazione italiana ma nell’azione seguente frana su Filloy e regala 3 liberi all’avversario, 2/3 e 66-54 per Tortona al 27′. Logan in 1vs1 punisce dalla lunga distanza, Sanders prima e Burnelli poi vanno anche loro a bersaglio da 3 punti, Cain in post basso fa valere la sua fisicità per siglare il 71-60. Bendzius commette fallo in attacco, Cannon appoggia due punti, Gentile da 3 punti realizza ma poi commette fallo su Cain a bonus già speso, 2/2 per l’ex Pesaro per il +12 Bertram. Logan piazza un’altra bomba, Tavernelli a fil di sirena infila la tripla del 78-66 di fine terzo quarto.

Quarto Quarto:

Dopo un terzo quarto giocato ad alto ritmo e con percentuali clamorose il primo canestro dell’ultimo periodo arriva solo dopo 2′ di gioco ed è a opera di Macura, Mekowulu risponde con una coppia di libero a segno, ancora l’esterno tortonese a bersaglio dalla lunga distanza, Gentile replica con un canestro e fallo, time-out per coach Cavina per provare a tentare la rimonta da -13. Gentile segna il libero aggiuntivo, Sanders in fade-away si inventa un gran canestro, Tavernelli anche lui mette a referto un canestro da 3 che vale l’88-71, Logan di puro talento realizza provando a essere l’ultimo dei suoi a mollare. Burnell si fa spazio a rimbalzo offensivo e in tap-in segna e subisce fallo, coach Ramodino non vuole far perdere l’intensità ai suoi e chiede time-out, Burnell ancora a segno per il 7-0 di parziale della Dinamo, ma nel possesso successivo commette fallo sul tiro da 3 punti di Tavernelli, 3/3 ai liberi per il capitano bianconero per il 91-78 a 4′ dal termine. Treier su assist di Logan non sbaglia da dietro l’arco dei 3 punti, fallo in attacco di Cannon che si siede in panchina poi per far spazio a Daum, Mekowulu accorcia a -8 da sotto, Treier fallisce la tripla del possibile -5 a 2′ dalla fine. Cain da rimbalzo in attacco trova 2 punti, Logan infila l’ennesima bomba della sua serata per il 93-86, Cain si tuffa su un pallone vagante e Mascolo subisce fallo ma dalla lunetta fa 0/2, Daum recupera il rimbalzo offensivo ma perde poi il pallone. L’ultimo assalto di Gentile non va a buon fine, Burnelli rende meno amaro il finale con la tripla del -4 a 5” dalla fine. L’ultimo tiro di Tortona è per l’eventuale differenza canestri con Cain che fissa il punteggio finale sul 95-89.

Parziali: 15-16, 38-38, 78-66, 95-89

Tabellini:

Tortona: Mortellaro ne, Rota ne, Cannon 4, Tavernelli 9, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Sanders 17, Daum 12, Cain 17, Macura 15

Sassari: Logan 22, Gandini ne, DeVecchi 3, Treier 7, Chessa, Burnell 22, Bendzius 5, Mekowulu 12, Gentile 13, Battle 3, Diop 2, Borra ne.