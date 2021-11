Eccellenza: l’Acqui batte in casa il Giovanile Centallo, Castellazzo cade contro il Cuneo e resta ultimo in classifica

Alessandria – Una vittoria e una sconfitta nel campionato di Eccellenza Girone B, dodicesima di andata, per le squadre alessandrine. Bene l’Acqui che all'”Ottolenghi” ha battuto di misura il Giovanile Centallo. A consegnare i tre punti è stato Campazzo, che ha segnato la rete decisiva per i ragazzi allenati da mister Arturo Merlo. In classifica i termali salgono al terzo posto in coabitazione col Pinerolo.

Male il Castellazzo che al “Comunale” ha perso 2-1 contro il Cuneo 1905 Olmo. Alla rete di Zunino per i biancoverdi hanno risposto i langaroli prima con Dalmasso e poi con Squillace. In classifica il Castellazzo resta ultimo con soli sei punti all’attivo.