Hockey in line: cuore e grinta non bastano al Monleale battuto fuori casa da Warriors Ferrara

Ferrara – Sconfitta esterna per l’Hockey Monleale che ieri, al PalaBurani di Ferrara, ha dovuto cedere le armi ad una squadra meglio attrezzata e che in estate ha visto entrare due giocatori di livello dalla Francia, Duchemin e Gaboriau, che hanno impresso subito il proprio marchio all’inizio della gara con la rete del vantaggio arrivata a 5’ dal fischio d’inizio. Al raddoppio ci pensa in power l’ex Monleale Crivellari, su assist nuovamente di Gaboriau.

Monleale cerca di accorciare prima dell’intervallo con continue cavalcate di Crisci, Pagani, del capitano Marco Oddone, con l’estrema difesa di Cantarutti e del coriaceo Cortenova, ma senza successo, vista anche la stretta marcatura riservata a Novelli, Zorloni, Zancanaro, Castagneri, Brianzoni e Perazzelli punte di attacco del Monleale.

In finale di primo tempo i Warriors mettono in sicurezza il risultato con la rete di Andrea Bellini che, su assist ancora una volta di Gaboriau, segna il momentaneo 3 a 0.

Nell’intervallo coach Cintori cerca di caricare i suoi, ma l’incontro si innervosisce ed iniziano una serie di falli che permettono a Ferrara di allungare sul 4 a 0 con la rete del duo transalpino.

Monleale non ci sta e durante un doppio power a proprio favore riesce a segnare la rete della bandiera con Gian Marco Novelli su assist di Crisci.

Nel prossimo incontro, sabato prossimo in casa, gli arancioni tortonesi se la vedranno con Quanta Milano.