Pallacanestro Serie D: la Tecpool Cb Team batte in casa Novipiù Campus Piemonte

Casale Monferrato – I giovani ragazzi della CB giocano una partita di livello e battono la più titolata formazione della Novipiù Campus Piemonte, una delle squadre indicate per raggiungere le finali nazionali.

Sebbene priva di alcuni titolari, i giovani di coach Danna dimostrano di essere una squadra preparata sia atleticamente che tecnicamente, ma i ragazzi di coach Piastra (ex di turno) mettono in difficoltà il team torinese più volte, realizzando sia dalla lunga distanza che da sotto.

Mattatore della gara un ritrovato Feng che alla fine realizzerà ben 18 punti, bene tutto il resto della squadra casalese che si è battuta su ogni pallone con caparbietà.

Prossimo turno lunedì 15 a Biella contro il Next, trasferta molto insidiosa e difficile ma Sirchia e compagni proveranno a ripetere un’altra buona e convincente prestazione .

Tecpool CB Team – Novipiù Campus Piemonte 65-62

(14-20, 13-16, 24-13, 14-13)

CB Team: Miglietta, Calvo ne, Chornohryiski ne, Meni ne, Scappini 9, Sirchia 5, Bertola 4, Speroni, Dama 3, Lomele 20, Feng 18, Nicora 6. All. Piastra. Ass. Fioretti, Fulgini.

Campus: Bertino 7, Makke 7, Lunardi 4, Bartoccini 3, Castellino 11, Bosco 17, Fracasso 4, Elkazevic, Corgiat Loia 9. All. Danna. Ass. Gallo.