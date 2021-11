Promozione: la Valenzana espugna il campo del Mirafiori, Novese ok in casa contro il Cit Turin

Alessandria – Sorridono Valenzana Mado e Novese nella decima giornata di andata del campionato di Promozione Girone D. Gli orafi hanno battuto, fuori casa, il Mirafiori per 3-2. Sugli scudi, per i valenzani, Rizzo e Boscaro. I ragazzi allenati da mister Pellegrini salgono al secondo posto, a due soli punti dalla capolista Luese Calcio Cristo.

Bene anche la Novese che, al “Girardengo”, ha avuto la meglio sul Cit Turin. Per i biancocelesti reti di Bosic, doppietta, e Pintabona. Con questi tre punti la truppa allenata da mister Greco sale al sesto posto a 16 punti.

Glu altri risultati delle alessandrine:

Gaviese – Asca 1-1

Luese Calcio Cristo – Santostefanese 1-1

Pro Villafranca – Ovadese 3-2

Arquatese Valli Borbera – Trofarello 1927 3-3

San Giacomo Chieri – Pastorfrigor Stay 1-0.