Serie D: Casale Fbc sconfitto nettamente in casa del Novara, ko anche il Derthona sul terreno del Fossano

Alessandria – Domenica da dimenticare per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Serie D Girone A. Il Casale Fbc è uscito sconfitto dalla trasferta a Novara. Al “Piola” i monferrini hanno ceduto le armi per 4-1. Passati subito in vantaggio con Forte, 4′ del primo tempo, la squadra allenata da mister Sesia ha poi subito il ritorno dei gaudenziani che, tutto nel primo tempo, prima hanno pareggiato con Vuthaj, poi sempre con Vuthaj hanno prima operato il sorpasso e poi piazzato il terzo sigillo. Il poker lo ha messo Vaccari al 5′ della ripresa. In classifica il Casale scivola al terzo posto sorpassato proprio dal Novara, ora secondo alle spalle della capolista Chieri.

Male anche l’Hsl Derthona. I leoncelli hanno perso, di misura, fuori casa contro il Fossano. Decisivo il gol di Adorni al 35′ del primo tempo. La squadra allenata da mister Zichella resta ferma a quota 20 punti, ora al quarto posto.

(Foto di repertorio tratta dal web).