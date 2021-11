Da Vigili del Fuoco Alessandria: intervento a Valenza per la caduta di una pianta su un’auto parcheggiata

Valenza – Intervento dei Vigili del Fuoco, stamane verso le 11, a Valenza per la caduta di una pianta su un’auto parcheggiata in viale Benvenuto Cellini. Gli arbusti hanno anche danneggiato una cancellata. Nessuno è rimasto ferito visto che la strada è percorsa da molti cittadini data anche la presenza delle scuole.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a tagliare la pianta per evitare ulteriori problemi. La strada è stata chiusa dai Carabinieri per consentire le operazioni.