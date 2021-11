Dalla Compagnia Carabinieri di Tortona: ventottenne arrestato per spaccio al cimitero

I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un ventottenne rumeno per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In seguito alla segnalazione di movimenti sospetti al cimitero cittadino i militari hanno controllato una donna trovata in possesso di 6,5 grammi di marijuana e hanno infine scoperto, in un magazzino posto all’interno del cimitero e convertito a dimora, il giovane rumeno. L’uomo aveva con sé 5 grammi di eroina, 8 di cocaina e 3 di hashish, un bilancino di precisione, una scatola di bicarbonato, un telefono cellulare e 290 euro provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato e, dopo la convalida del Tribunale, sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.