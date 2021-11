In attesa che arrivi la lista delle patologie per l’esonero dal vaccino: “Vaccinateli tutti!”

di Maurizio Blondet – L’ex primario del Pronto Soccorso di Modena, il dottor Daniele Giovanardi, entra a gamba tesa sulla modalità di gestione della campagna vaccinale e soprattutto sul tema relativo alle patologie che dovrebbero consentire l’esonero dal vaccino anti-Covid. Sentito dalla redazione de La Pressa, Giovanardi ha tuonato: “Parlo da medico nell’interesse dei malati. Riporto integralmente le parole del dottor Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, il 4 agosto 2021. In sintesi il dottor Rezza si impegna a consegnare ai medici vaccinatori una nutrita lista di patologie che controindicano le vaccinazioni a soggetti fragili e che comportano l’esenzione. A titolo esemplificativo – sottolinea Giovanardi in riferimento alla lettera datata agosto 2021 – ne indicava alcune: allergia a componenti del vaccino, sindrome di Guillaime-Barre’, pericarditi e miocarditi post vaccinali, specificando che questo era un piccolo riassunto in attesa di una allargata e definitiva. Nella stessa circolare dava via libera alla vaccinazione di donne gravide e in allattamento specificando che la Pfizer non aveva condotto nessuno studio su donne gravide e per questo motivo non erano emerse controindicazioni”.

Giovanardi a questo punto evidenzia il grande intoppo e lancia l’allarme: “La lista definitiva delle patologie da esonerare non è mai arrivata ai centri vaccinali. La parola d’ordine è quindi vaccinare tutti coloro che non rientrano nei 4 casi citati come esempio” come confermato dalla circolare Federazione Nazionale Medici di Famiglia Fimg dell’undici ottobre scorso. Ad oggi, quindi, i vaccinatori continuano a inoculare il vaccino senza sapere se le eventuali patologie da cui sono affetti i cittadini che si recano negli hub sono da considerarsi passibili di esonero oppure no. Ogni volta, dunque, è un tentativo.

Se il cittadino la sfanga, bene.

Se ci lascia le penne, pazienza.