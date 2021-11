Negli hub vaccinali prolungati gli orari per le terze dosi

Alessandria – Il vaccino, e in particolare la questione terza dose, in Italia sta dividendo sempre più mentre la politica è impegnata a discutere sulle risorse del Pnrr da investire nella sanità.

Ormai la divisione è sempre più netta tra hub che riaprono per accelerare la terza dose e nuovi manifesti “no vax”, apparsi anche ad Alessandria dopo le scritte che due settimane, avevano imbrattato vie e muri a Ovada.

Federico Fornaro, deputato alessandrino di LeU, Liberi e Uguali, ha sottolineato il fatto che si debba ritirare il piano Pnrr proposto da Asl Al dato che “le scelte sulla salute non spettano ai tecnici ma ai sindaci”.

Fornaro sostiene che il piano scritto dai tecnici Asl deve essere ritirato e le scelte di fondo devono essere condivise coi sindaci e dalle comunità locali. “Si convochi subito la Conferenza dei sindaci dei Comuni centro zona e l’assemblea dei sindaci dell’Asl” ha rimarcato il politico alessandrino.

C’è da investire, in particolare, sulla medicina di territorio e sulla digitalizzazione per riorganizzare e migliorare i servizi: in questo senso occhi puntati sulla telemedicina per potenziare le cure domiciliari al fine di non intasare gli ospedali.

I dati sui ricoveri, d’altronde, parlano di 367 nuovi casi, ieri, di persone risultate positive su 36.648 tamponi eseguiti. Anche se 229 contagiati, cioè il 62,4%, sono asintomatici, la percentuale di positività dei tamponi sale all’1%, raddoppiata in pochi giorni. I ricoverati in terapia intensiva restano 24, invariati da giorni, a differenza dei ricoverati in ordinaria passati da 253 a 264 in un giorno. La campagna vaccinale accelera sulle terze dosi per limitare i contagi e l’aggravarsi della patologia: ieri su 8.502 vaccinati, 5.594 hanno ricevuto la dose di richiamo.

Gli hub locali estendono le aperture: Castellazzo Soccorso dal 22 novembre aprirà il centro vaccinale non solo al mattino ma anche al pomeriggio, dalle 14 alle 17, il lunedì, mercoledì e venerdì. Castellazzo Soccorso gestisce anche il centro di Basaluzzo in collaborazione col Comune e le realtà locali. Qui il giovedì pomeriggio si fanno le prime dosi ad accesso diretto, ma la struttura è utile pure per accelerare la somministrazione del vaccino di stagione da parte del medico del paese. Come avviene anche al centro comunale di Predosa. Ad oggi i medici di famiglia piemontesi hanno fatto 319.500 vaccinazioni antinfluenzali.

Restano, però, gli irriducibili: ad Alessandria, ieri, in via San Francesco 22, proprio davanti alla Chiesa dei Frati, ignoti con un cartello hanno paragonato la decisione del Governo di accelerare sulla terza dose ad una macabra e scurrile raccolta punti.

L’Unità di crisi, da parte sua, risponde coi numeri. I decessi dal 6 all’11 novembre 2020 sono stati 423, mentre quelli dei sette giorni scorsi dal 6 all’11 novembre 2021 sono 18. Nel 2020 nel periodo 11 ottobre-11 novembre si sono registrati 948 decessi e 68.764 contagiati: 144 è il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive e 2187 il numero di posti letto nelle ordinarie. Nello stesso periodo del 2021, si registrano 64 decessi e 7684 contagiati.