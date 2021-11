Nella classifica sulla qualità della vita Alessandria è la peggior città del Nord Italia

Alessandria – Occupa la 72° posizione Alessandria nella classifica sulla qualità della vita 2021 di Italia Oggi e l’Università La Sapienza di Roma. Rispetto a un anno fa il capoluogo piemontese risale quattro posizioni ma rimane comunque la provincia peggio piazzata in graduatoria tra quelle del Nord Italia.

Le città migliori in cui vivere risultano essere Parma, Trento e Bolzano. Fanalino di coda è invece Crotone.

Tra i valori considerati per effettuare questa valutazione ci sono Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito.