Scomparso a 109 anni in provincia di Novara l’uomo più anziano d’Italia

Fontaneto d’Agogna – Il 29 settembre, a 109 anni, era diventato l’uomo più anziano d’Italia. Se ne è andato ieri mattina Gaudenzio Nobili, a Fontaneto d’Agogna. Il 25 gennaio avrebbe compiuto 110 anni. Nobili è stato contemporaneamente il decano del Piemonte, d’Italia.

Conosciuto come “Il Nini”, aveva lavorato come falegname fino alla pensione, e lo si vedeva fino a non troppo tempo fa passeggiare per le vie del paese con un bastone che si era intagliato da solo.

Fra i vari record della sua vita quello di aver guidato la macchina fino a 100 anni.

Ultimo di sette fratelli, Nobili ha superato due guerre mondiali, tre epidemie. Aveva otto anni quando in Europa arrivò l’influenza spagnola e 107 quando è scoppiata l’epidemia di Covid. E lui non si era ammalato.