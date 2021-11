A Capriata d’Orba grazie ai soldi del Pnrr al via lavori di ripristino delle strade

Capriata d’Orba – Sono circa 400.00 gli euro che spettano a Capriata d’Orba nel pacchetto di investimenti della Regione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore dei Comuni.

Come spiegato dal sindaco Cristina Dameri, saranno investiti in opere stradali come l’asfaltatura di alcune vie in attesa di sistemazione.

I progetti sono 221, suddivisi in tre linee d’investimento. La prima sblocca circa 19 milioni per 29 interventi indicati dai Comuni. In dettaglio, 4,75 milioni andranno ad Alessandria, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Capriata d’Orba, Novi Ligure, Spineto Scrivia.

La seconda sezione riguarda i contributi che la Regione può erogare per interventi su viabilità, edilizia municipale e cimiteriale e illuminazione: sono 9 milioni per 163 progetti, suddivisi al 50 per cento tra i Comuni con meno di 1000 abitanti e quelli con più di 1000. Alla Provincia di Alessandria saranno assegnati quasi 1,3 milioni, all’Astigiano quasi 1,2 milioni, al Biellese 250.000 euro, al Cuneese quasi 2 milioni, al Novarese 525.000 euro, al Torinese oltre 2,4 milioni, al Verbano-Cusio-Ossola 755.000 euro, al Vercellese 615.000 euro.

La terza linea prevede l’erogazione di circa 8 milioni per 29 interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico per i Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e 2020, in attesa delle risorse della Protezione civile. Sono previsti 520.000 euro per Stazzano e Orsara Bormida e 780.000 per Castagnole Monferrato, Sessame e la Provincia di Asti.