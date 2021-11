Alessandria – C’è anche la firma del centrocampista dei Grigi Tommaso Milanese nella larga vittoria della formazione azzurra Under 20 nel Torneo “8 Nazioni” contro la Romania. Gli azzurrini del ct Bollini hanno vinto per 7-0. Il giovane fantasista dell’Alessandria ha giocato tutto il secondo tempo ed ha trovato la rete al 47′ con una bella girata in area di rigore.