Bertram Derthona: Bruno Mascolo ufficialmente convocato in Nazionale

Tortona – Ora è ufficiale: Bruno Mascolo della Bertram Derthona fa parte della Nazionale di pallacanestro allenata da Meo Sacchetti che il 26 novembre a San Pietroburgo affronterà la Russia per poi replicare al Forum di Assago, il 29, contro l’Olanda di Maurizio Buscaglia, prime due sfide valide per la qualificazione al Mondiale 2023.

La guardia di Castellammare di Stabia è dunque una delle new entry assieme all’altoatesino Alessandro Lever.

Nel girone è inserita anche l’Islanda che gli azzurri affronteranno in un doppio confronto il prossimo febbraio. Le prime tre del girone accederanno alla seconda fase, portandosi dietro i punti fatti nella prima, in cui sfideranno le prime tre classificate del girone di Spagna, Macedonia, Georgia e Ucraina.

Le prime tre classificate andranno al Mondiale che si terrà in Giappone, Indonesia e Filippine.