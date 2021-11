Disagi in vista sulle autostrade liguri nel periodo natalizio?

Genova – Tra circa un mese è Natale e all’orizzonte, su A10 e A7, c’è il forte rischio di rallentamenti a causa di una serie di cantieri di ammodernamento ormai ai nastri di partenza.

Tre interventi in tutto, su queste arterie, considerati critici per l’impatto che potranno avere sulla viabilità, nel piano che Autostrade per l’Italia si appresta a varare, una volta concluso il confronto, in programma oggi, con Regione Liguria e Comune di Genova.

Agli enti sarà proposto un programma di massima concordato con il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, anch’esso presente al vertice. Fitto il programma di lavori che prevede un complesso di interventi di manutenzione e ispezioni su ogni componente dell’infrastruttura: gallerie, in primis, ossia i lavori che comportano i maggiori disagi, perché impongono di chiudere alla circolazione. Ma nel novero è incluso anche il montaggio delle nuove barriere anti-rumore e di nuovi guardrail, oltre a cantieri su ponti e viadotti, che tuttavia essendo installati in genere sotto al piano strada comportano disagi limitati. La tranche discussa riguarda il periodo da metà novembre alla prima settimana di gennaio. L’idea è cercare di risparmiare il più possibile i ponti festivi e il periodo natalizio, e per questo, eseguire il grosso dei lavori prima.

Fra i cantieri più impegnativi ci sarà quello nel tratto urbano della A10, tra le barriere di Aeroporto e Pra’, direzione Savona: l’ipotesi è chiudere al traffico una carreggiata per tre weekend, dalle 22 alle 6, con un bypass sulla carreggiata opposta. Al contempo saranno chiusi i caselli di Pegli, sia per chi esce proveniente da Genova, sia per chi entra in direzione Savona e Pra’, ma soltanto in arrivo dal capoluogo.

Dureranno due fine settimana, invece, i lavori in un’altra galleria, la Madonna delle Grazie 1, sul lato genovese dello svincolo tra A10 e A26 Voltri – Gravellona, anche in questo caso con orario 22-6. I conducenti diretti a nord dovranno uscire e rientrare ad Arenzano o in alternativa percorrere la A7.

Sulla Genova-Serravalle, infine, il terzo cantiere da tener d’occhio: riguarderà in questo caso il ripristino delle barriere fonoassorbenti smontate sulla scorta di un’inchiesta della Procura, che ne aveva evidenziato una vulnerabilità al vento e altre irregolarità. I dispositivi saranno montati tra il bivio A7/12 e quello A7/A10, sulla carreggiata in direzione Genova. In questo caso non sarà necessario chiudere ma basterà restringere la carreggiata. I lavori, stando alle ipotesi più accreditate, saranno concentrati e spalmati in giorni consecutivi in modo da durare di meno ma più pesanti rischiano d’essere le turbative al traffico.

Oltre a queste lavorazioni, ne sono previste altre, su tutte le tratte gestite da Aspi: in A7, con 7 riduzioni di carreggiata e 2 deviazioni; in A10, dove le deviazioni saranno 4; sulla A12 Genova-Sestri Levante, con 3 riduzioni e 5 bypass; e ancora sulla A26, con 5 riduzioni e altrettante deviazioni.