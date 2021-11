Duello tra Iren e Bluenergy per assicurarsi l’80% di Alegas

Alessandria – Per decidere chi acquisterà da Amag l’80% di Alegas non ci sarà una sfida a tre ma a due, quella tra tra Iren e Bluenergy. Ieri alle 14 scadeva il termine per presentare le offerte da parte delle quattordici società che a settembre avevano inviato la manifestazione d’interesse. La terza che sembrava davvero interessata, Edison, alla fine non s’è vista e quindi sono rimaste le altre due. Anche A2A è risultata assente.

Nel dettaglio, per capire chi siano le due rimaste, Iren è l’azienda nata sull’asse comunale Torino-Genova-Emilia: 1300 milioni di metri cubi di gas venduto, sesto posto in Italia nell’ultima classifica Arera (l’autorità dell’energia) con 2676 clienti e il 4,4% del mercato.

Bluenergy, invece, è una società friulana: la sede è a Campoformido, vicino a Udine. Le origini risalgono agli Anni ’60 dalla famiglia Curti, ancora socio di maggioranza, che commerciava prodotti petroliferi; ma è cresciuta dopo il 2003, l’anno del decreto Letta che liberalizzava il mercato energetico. Il gruppo nasce dalla fusione dell’azienda Blufin (dei Curti) e della tedesca Vng; nel 2016 Bluenergy è entrata fra i soci dell’azienda milanese Rettagliata, acquisendo successivamente la maggioranza. Nella classifica Arera le sono attribuiti 726 clienti e lo 0,6% del mercato.

Sarà una commissione composta da tre membri a fungere da “arbitro” della sfida.

Ieri pomeriggio il Cda di Amag si è riunito per stilare una rosa di nomi a cui chiedere l’eventuale disponibilità: ci vorranno dunque almeno una decina di giorni prima di arrivare alla nomina. Il bando prevede che fra i criteri di valutazione l’offerta economica valga per il 60% mentre quella tecnica per il restante 40%. Una scelta quindi legata non solo al denaro e che appare molto delicata sotto molti aspetti. La cessione delle quote Alegas, nelle ultime settimane, ha scosso e non poco la giunta e la maggioranza consiliare, nonché ai vertici Amag.

Fra le questioni più importanti vi è quella su come saranno utilizzati i soldi in entrata. Per questo il Consiglio comunale ha recentemente approvato all’unanimità una mozione con cui chiede di conoscere e discutere il piano industriale della multiutility alessandrina nonché la futura collocazione dei dipendenti.