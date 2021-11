Le confezioni sono a marchio Pernigotti ma arrivano da ogni parte d’Italia tranne che da Novi

Novi Ligure – Confezioni natalizie a marchio Pernigotti ma che con la storica azienda di viale Rimembranza non c’entrano nulla.

Una situazione che fa storcere, e non poco, il naso ai dipendenti e ai sindacati così come la mancata attuazione del piano di rilancio della fabbrica sottoscritto la scorsa estate dalla proprietà, dai sindacati e dal ministero del Lavoro.

Negli scaffali dei supermercati, anche del Novese, si nota infatti il marchio «Pernigotti 1860» sulla confezione Collection prestige dell’azienda Le Cadeau, all’interno della quale si trovano, oltre a un panettone e a una bottiglia di spumante, praline di cioccolato prodotte in Sicilia, a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, la stessa località da dove arrivano il torrone alle mandorle ricoperto al cioccolato e la tavoletta di cioccolato presenti nella confezione natalizia. Invece, il vasetto di crema alla nocciola arriva da Villafranca (Verona).

Insomma nulla da Novi Ligure mentre il documento di luglio prevede investimenti per oltre 4 milioni di euro a Novi con l’arrivo di nuovi macchinari utili non solo a potenziare la produzione ma anche a trasferire a Novi alcune produzioni effettuate altrove, come le creme spalmabili prodotte in Turchia

La produzione delle creme, come detto a luglio, dovrebbe partire a gennaio dopo l’allestimento del nuovo impianto di produzione. Questo, soprattutto, per mantenere i posti di lavoro, attraverso la formazione del personale da parte della proprietà.

Tutto è, invece, rimasto fermo nel capannone di viale della Rimembranza e ora emerge che la proprietà turca ha fatto produrre altrove per il Natale specialità, invece che a Novi, come il torrone, le praline e le tavolette di cioccolato.

Il 23 novembre, a Roma, è in programma un incontro tra sindacati e Ministero dello Sviluppo Economico per valutare l’attuazione del piano industriale.

Nella fabbrica dolciaria di Novi si lavora solo su un turno, dalle 8 alle 16, ed è in vigore la cassa integrazione a rotazione per tutti i lavoratori, mentre gli interinali non sono stati richiamati.