I Vigili del Fuoco di Tortona e di Alessandria sono intervenuti questa notte, poco dopo le 4:30, in strada comunale della Diletta, nella periferia di Tortona, per l’incendio che ha colpito il porticato di un’abitazione. Le fiamme non hanno provocato feriti e hanno interessato una superficie di circa 30 metri quadri di porticato e una parte della stalla, che risultano inagibili. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno impedito il propagarsi delle fiamme all’abitazione.