Dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: cittadino torinese multato per smaltimento illecito di rifiuti

Un torinese di 41 anni ha usato i luoghi del Monferrato per liberarsi dei rifiuti sperando di farla franca ma i controlli dei Carabinieri di Balzola sono riusciti a risalire al lui e a contestare due distinte violazioni amministrative per abbandono di rifiuti.

Ad allertare i Carabinieri, nei primi giorni di novembre, sono stati alcuni cittadini per la presenza, nei Comuni di Villanova e Balzola, di cumuli di rifiuti solidi urbani smaltiti in maniera fraudolenta. Le verifiche hanno permesso di trovare sul posto della documentazione cartacea costituita da ticket, buoni pasto e cartelle cliniche, tutto materiale intestato al torinese che dovrà ora pagare una sanzione di 600 euro e dovrà procedere a riportare alle condizioni originarie i luoghi divenuti per colpa sua una discarica abusiva.