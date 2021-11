Dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: tenta di rubare al supermercato Gulliver ma è bloccato e arrestato

I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Casale hanno assicurato alla giustizia un rapinatore di 61 anni, sorpreso a rubare nel supermercato Gulliver in via Dante e bloccato dagli addetti alla sicurezza dopo aver trafugato dei prodotti all’interno del locale. Il ladro dopo essere stato scoperto ha reagito colpendo con diversi pugni i vigilanti per poi fuggire a bordo della sua auto ma i militari, arrivati sul posto dopo la chiamata degli impiegati, sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo.

Il 61enne, in udienza di convalida è stato poi scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma.