Strada del Sassello interrotta per una frana: disagi per il traffico

Ponzone – Si preannuncia un inverno duro per tutti coloro che quotidianamente utilizzano la 334 del Sassello per recarsi al lavoro o a scuola. La strada, nel tratto compreso nel Comune di Pareto, rimarrà infatti chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, almeno fino al prossimo gennaio a causa di una frana.

Dal Comune di Ponzone è arrivato l’avvertimento di non usare la strada comunale Cimaferle- Fondoferle perché potrebbe essere pericolosa soprattutto in caso di ghiaccio e neve.

La precisazione è del sindaco Fabrizio Ivaldi che, anzi, annuncia la volontà di emettere un’ordinanza in caso di allerte meteo per chiudere al traffico la comunale.

Gli automobilisti, come precisato da Ivaldi, possono sempre e comunque in ogni condizione metereologica proseguire sulla strada provinciale 210 fino al passo Bric Berton e poi scendere a Sassello in tutta sicurezza.

Da evitare, dunque, la strada comunale Cimaferle – Fondoferle, ritenuta stretta e tortuosa, adatta a sopportare un traffico contenuto.

Per vedere, invece, riaperta, almeno a senso unico alternato, la strada statale 334 del Sassello bisognerà attendere l’anno nuovo. Su questo l’Anas è stata molto chiara. Da tenere in considerazione ci sono molti fattori. Prima di tutto, la frana è particolarmente estesa: si tratta del cedimento di quasi 100 metri di strada, causati dalle violente piogge del 4 ottobre scorso che hanno fatto straripare l’Erro. Oltre a rifare il fondo scalzato dal torrente, si dovrà anche costruire una scogliera protettiva sulla sponda, per evitare di ritrovarsi daccapo in caso di piene future. Un intervento da 1 milione e 600.000 euro.