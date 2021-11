Dopo Castelnuovo Scrivia sospese le corse anche a Bergamasco, Massimo Bovero (Faisa-Cisal): “Mancano nuove assunzioni”

Bergamasco – La Stp, Società Trasporti Pubblici, ha dovuto sospendere altre corse. Dopo il caso della settimana scorsa emerso a Castelnuovo Scrivia e denunciato dal sindaco Gianni Tagliani, corse sospese a causa di personale privo di Green Pass, adesso ne emerge uno nuovo a Bergamasco, paese situato tra le province di Alessandria e Asti e i cui bambini frequentano la scuola media Pochettini di Castellazzo Bormida.

La Stp ha infatti sospeso la corsa che, al mattino, portava i piccoli alunni alla scuola media castellazzese.

Il caso sarebbe stato segnalato di recente ma il problema ha radici più profonde e rimanda a un mese fa, metà ottobre, periodo in cui è stato introdotto il Green Pass obbligatorio al lavoro. Da quel momento, quindi, le famiglie, che tra l’altro hanno pagato tutte l’abbonamento, di questi alunni sono state costrette ad arrangiarsi ogni mattina.

Un fatto che ha scatenato non poche polemiche tra cui quelle di Massimo Bovero, del direttivo Faisa – Cisal, autista di Amag Mobilità colpito personalmente dal mancato servizio a Bergamasco per la Scuola Media Pochettini di Castellazzo.

“Venerdì scorso avevo chiesto se il servizio bus era disponibile e mi era stato risposto di sì – ha raccontato Bovero – lunedì mattina le mie figlie hanno invece dovuto aspettare invano il passaggio del mezzo a Bergamasco, niente. Per fortuna mia moglie era a casa dal lavoro e ha portato lei le bambine a scuola altrimenti non so come avremmo potuto fare”.

Insomma, una situazione incresciosa secondo il signor Bovero ma che non sarebbe stata causata dal Green Pass. “Mi risulta che anche i non vaccinati stiano effettuando il tampone, di conseguenza nei prossimi giorni richiederò all’agenzia della mobilità di verificare quante persone sono senza Green Pass all’interno della società che svolge il servizio sulla provincia di Asti-Alessandria e se realmente quanto dichiarato dall’azienda corrisponde a verità” ha rimarcato l’esponente del direttivo Faisa – Cisal.

Insomma vuole vederci chiaro il signor Bovero: “In base a quello che ho appreso, la mancanza del servizio sarebbe dovuta alla mancata presenza di nuove assunzioni all’interno dell’azienda e a una carenza strutturale di organico non dovuta alla pandemia” ha sottolineato, sollecitando, a questo punto, l’eventuale cessione ad un’altra azienda (il signor Bovero ha citato la Giachino) se quella attuale non è in grado di effettuare il servizio.