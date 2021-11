Il flop dei vaccini anticovid: il 20% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato

Milano (Red) – I risultati sperati non si vedono, il vaccino ha un’efficacia molto breve mentre le terapie ci sono ma nessuno ne parla. È un incubo senza fine. In molti hanno vinto il Covid con Idrossiclorochina, Zitromax e cortisone. E mentre si pensa di affidarsi alle terapie che funzionano, si viene a sapere che ben il 20% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato. La notizia è confermata, come è confermata – nonostante i vaccini – la ripresa del contagio che deriva dal fatto che dopo 6-8 mesi l’immunità dei vaccinati tende a venir meno. Insomma, ormai sono sempre di più i medici che auspicano l’utilizzo delle terapie le quali, se attuate per tempo, hanno un’efficacia impressionante con una percentuale di guarigioni che sfiora il 100%.