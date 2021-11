L’e-commerce continua a “tirare” ma mancano gli autisti

Torino – Ha conosciuto un’espansione senza precedenti l’e-commerce, ossia il commercio on line, soprattutto negli ultimi due anni e anche in Piemonte la crescita si è fatta sentire.

Adesso, inoltre, è ancora più marcata perché nel periodo del black friday prima e di Natale poi le richieste, inevitabilmente, aumentano.

Aziende come la Amazon, in questo periodo, assume i “natalini”, un esercito di tremila persone in tutt’Italia per gestire l’aumento di ordini.

L’azienda con a capo Jeff Bezos nel 2021 ha raddoppiato i suoi centri di smistamento aggiungendo a quello di Brandizzo, nato nel settembre 2018, il nuovo polo di Grugliasco, in funzione dallo scorso 12 maggio. Il centro di distribuzione di Vercelli, primo presidio del colosso fondato da Bezos nella regione, sta crescendo con una nuova area di 70.000 metri quadri che sarà pronta nel 2023 e creerà altri 250 posti di lavoro. A settembre ha aperto il polo di Novara dove operano 300 dipendenti. Se è vero che Amazon e i suoi prestatori di servizi è di gran lunga il primo attore del mercato, non raddoppiano solo i centri del gruppo guidato in Italia da Mariangela Marseglia. Negli ultimi due anni Ups ha sdoppiato il magazzino di Settimo Torinese per servire più comodamente la zona sud di Torino con un nuovo spazio a La Loggia. Gls, Sda e Dhl hanno ampliato i magazzini esistenti in provincia di Torino, Bartolini ha aperto una nuova filiale con 13.000 metri quadri di magazzino a Settimo Torinese. Spazi enormi che tuttavia sembrano non essere ancora sufficienti a far fronte a una mole di ordini sempre crescente.

Oggi il settore in Piemonte conta quasi 40.200 addetti e secondo l’analisi congiunturale di Unioncamere tra novembre e gennaio il comparto crescerà di altri 13.000 lavoratori, in parte per rispondere alle esigenze del picco stagionale.

Ma secondo Confartigianato Trasporti il 40 per cento delle offerte resta senza candidati. Basta inserire la voce “autista” su qualsiasi motore per la ricerca di lavoro per vedere comparire almeno duecento offerte da Cuneo a Verbania. Il fenomeno non è soltanto piemontese, ma in una regione che occupa il settimo posto per numero di piccole imprese che commerciano su Amazon (sono 1.1000) il problema che si pone è eclatante. Colpa di una professione diventata sempre più logorante, anche se il contratto collettivo della logistica garantisce stipendi tra i 1700 e i 2000 euro. Un settore dove i prestatori di servizi, piccole società e padroncini, sono più dei dipendenti. Insomma, la professione è diventata più dura e molti non reggono il ritmo.

Sulla qualità del lavoro dei corrieri è in corso una trattativa nazionale attraverso la quale si punta a far riconoscere il rimborso dei pedaggi e su una riduzione dell’orario di lavoro da 44 a 40 ore.

In stato di agitazione i dipendenti delle aziende che fanno capo ad Assoespressi tanto che hanno dichiarato lo sciopero per il 26 novembre, giorno caldo del Black Friday.

Mancano gli autisti e mancano anche i mezzi e i clienti se ne accorgono misurando la puntualità delle consegne. Nell’ultimo mese lo scarto medio è stato di due o tre giorni di ritardo ma non perché si abbia a che fare con una macchina che non funziona, bensì per “colpa” di un settore dove la domanda cresce più dell’offerta.