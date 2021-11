Prodotti a marchio Pernigotti ma che Pernigotti non sono: l’azienda fa causa

Novi Ligure – La Pernigotti intende tutelarsi, attraverso vie legali, nei confronti dei responsabili che hanno prodotto e confezionato pacchi natalizi a marchio Pernigotti 1860 ma che con la storica azienda novese nulla hanno a che fare. All’interno, oltre a un panettone e a una bottiglia di spumante, praline di cioccolato, torrone alle mandorle ricoperto al cioccolato, tavoletta di cioccolato e crema alla nocciola, ma sono prodotti che provengono da altri stabilimenti, in Veneto e in Sicilia.

Una situazione che nei giorni scorsi aveva scatenato la reazione di dipendenti e sindacati, già in allerta per la mancata attuazione, almeno finora, del piano di rilancio dello stabilimento di Novi Ligure, sottoscritto a luglio al ministero del Lavoro ma non ancora partito, ma che ha adesso ha smosso anche la famiglia turca Toksoz, proprietaria del marchio.

L’azienda assicura di non avere nulla a che fare con le confezioni natalizie contestate. Le aziende coinvolte nella confezione natalizia sarebbero, stando a quanto appurato, più di una, e la Pernigotti sta verificando la situazione anche per comprendere quali siano i veri responsabili.

Intanto la fabbrica è quasi ferma e i dipendenti lavorano su un solo turno mentre dei nuovi macchinari e del ritorno della produzione delle creme spalmabili dalla Turchia finora non si è visto nulla. La presenza nei supermercati della zona di prodotti a marchio Pernigotti fabbricati altrove ha inevitabilmente provocato reazioni in vista dell’incontro del 23 novembre al ministero dello Sviluppo economico per vagliare proprio l’attuazione del nuovo piano industriale, senza alcun taglio ai dipendenti.