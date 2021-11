Rallentamenti nella raccolta rifiuti a Casale: e partono le lamentele

Casale Monferrato – Pare segnare il passo la raccolta dei rifiuti a Casale. Il motivo, secondo quanto spiegato da Guido Gabotto, presidente della società Cosmo che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti, sarebbe legato a due giornate ravvicinate e cioè lo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale e subito dopo la festività di Sant’Evasio patrono della città. Due giornate senza che si intervenisse sulla raccolta rifiuti e che hanno creato problemi. “Ma li stiamo risolvendo in questi giorni” ha tenuto a sottolineare Gabotto. Intanto, però, negli ultimi giorni lamentele sono arrivate dalla città e dalle sue frazioni per i ritardi nella raccolta rifiuti, soprattutto per lo svuotamento non effettuato delle campane del vetro.