Sulla vicenda No Biogas a Valmadonna ora si sono attivati anche i legali

Valmadonna – La data della prossima Conferenza dei Servizi non è ancora stata resa nota ufficialmente ma intanto, nella vicenda No Biogas a Valmadonna, lo studio legale Monti di Casale Monferrato ha inviato una memoria di otto pagine che è la relazione di un esperto in temi ambientali. Destinatario la Direzione Pianificazione della Provincia.

Come spiegato da Gianni Pittaluga, presidente del Comitato del sobborgo alessandrino, in quella pagine sono contenuti tutti i motivi dovuti alle leggi e in tema ambientale “che ci hanno sempre convinto a dire No al progetto della Ravano Power”.

Alcune cose non sono state inserite perché considerate meno impattanti come la “Greenway” dovuta a un accordo tra il Comune di Alessandria e quello di Casale: una pista ciclabile che avrebbe dovuto essere realizzata su via Porcellana e su strada Cerca, le due vie che dovrebbero cambiare completamente volto col progetto di impianto di biogas della Ravano Power.

Un progetto, anche quello, “in palese conflitto con la pianificazione territoriale” come si legge nella memoria. Sempre nel documento inviato alla Provincia si legge che “da tempo le politiche territoriali hanno come obiettivo il contenimento di uso del suolo, a prescindere dal tipo di intervento che si intende realizzare”. Inoltre la zona “è classificata nel Piano Paesaggistico territoriale come area agricola di elevato interesse agronomico” e quindi “in coerenza con il contenimento dell’uso di suolo” deve rimanere la destinazione agricola.

Altro aspetto non meno importante è che quei terreni sono “inidonei a impianti con potenza superiore a 250 kw”.

Poi vi è il capitolo “emissioni odorigene” ossia le eventuali puzze del materiale trasportato, come letame e avanzi di lavorazione agricola necessari per la produzione di biogas, e che per gli abitanti sarebbero un disturbo non trascurabile.

“Nei processi gassosi, per le anomalie non viene detto come il gestore interverrebbe per ripristinare la corretta gestione delle biomasse. Mancano del tutto i riferimenti a possibili fasi di emergenza” è un altro punto che è presente nella memoria.

Infine quanto incide l’impianto sulla qualità dell’aria del sobborgo? Nella relazione si legge che “non è stata effettuata nessuna campagna di misura della qualità dell’aria”.