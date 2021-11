Biogas a Valmadonna: l’imprenditore Ravano sarebbe pronto a ritirarsi, salta il progetto?

Alessandria – “Ad Alessandria non si può fare niente, a questo punto mi ritiro”. Con queste parole, secondo quanto trapelato stamane al termine di un incontro a Palazzo Ghilini, l’imprenditore Giovanni Ravano, della Ravano Power, avrebbe messo la parola fine al suo progetto del biogas a Valmadonna.

Si tratterebbe, in sostanza, di un vero e proprio colpo di scena, come anche ribadito dal vicesindaco di Alessandria Franco Trussi.

Le dichiarazioni di Ravano sarebbero giunte nel corso del confronto avvenuto in Provincia, un mese dopo la Conferenza dei Servizi che aveva rimandato ancora la decisione definitiva di Palazzo Ghilini.

L’ente aveva chiesto alla Ravano Power ulteriori integrazioni dopo che il progetto era già stato modificato.

Nell’incontro informale di stamane Ravano avrebbe posto delle controdeduzioni che, però, non hanno modificato la posizione della Provincia, l’ente deputato a prendere la decisione definitiva. Un fattore, questo, che avrebbe spinto l’imprenditore ad annunciare il ritiro del progetto.

Nulla, però, è ancora ufficiale, la mossa di Ravano non è ancora stata formalizzata.