Cuspo Basket: Aironi vittoriosi nel derby con NBT Tortona

Valenza – Ritorno sul parquet amico dopo una brevissima pausa (2 giorni dall’ultima partita in casa) per la formazione alessandrina del Cuspo Basket, festeggiato con una rotonda vittoria, mai messa in discussione per tutto l’arco della gara.

Quintetti di partenza. Cuspo Basket: Mogni, Barberis, Riva, Campi e Palmesino. NBT Tortona con Mossi, Raschini, Simonelli, Yally e Bianchi.

La gara è virtualmente chiusa gia al termine del primo tempo con gli universitari in vantaggio sul punteggio di 39-23, con le buone prestazioni dei giovani del roster Neri, Tava e Conficoni. Dopo la pausa di metà gara si continuava sulla falsariga dei due quarti precedenti con il punteggio che assumeva contorni molto penalizzanti per i tortonesi. Una meritata vittoria di squadra per gli Aironi che hanno potuto contare su un’ottima prestazione di Mogni, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, e Palmesino, autore di una prestazione di sostanza (12 punti e 8 rimbalzi). Da sottolineare anche il contributo di Candiotto e Riva, che hanno distribuito assist fondamentali ai compagni.

Archiviato il secondo successo in stagione, venerdì sfida alla Palalestra dell’Istituto Sociale di Torino alle ore 21.15 contro la Beinaschese Basket, un altro importante test per cercare di capire le vere ambizioni dei mandrogni.

(Foto di repertorio tratta dal web).

Tabellino

Cus P.O. Alessandria – NBT Tortona 94-41

(20-9, 39-23, 61-33)

Cus P.O. Alessandria: Tava 7, Barberis 3, Mogni 23, Palmesino 12, Neri 3, Grattarola 4, Campi 8, Conficoni 2, Riva 13, Moro 6, Candiotto 13. All. Ponta.