Dal Comando Vigili del Fuoco Alessandria: grave incendio a Valenza

Valenza – Si comunica che alle ore 3:15 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Alessandria con una squadra e autobotte si recavano in località Villabella di Valenza in seguito a richiesta per incendio di un’abitazione. Il rogo ha interessato un portico di due piani di circa 150 mq adibito a deposito e legnaia reso inagibile dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, hanno evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine. Si richiedeva l’intervento del personale 118 per consentire l’assistenza ad un residente. Sul posto carabinieri di Valenza.