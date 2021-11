Pernigotti: vertici e sindacati convocati al Mise per chiarimenti sul futuro dell’azienda

Novi Ligure – È stato fissato per il 24 novembre l’incontro, a Roma, tra il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, e i vertici della Pernigotti. Al centro la situazione della fabbrica dolciaria tanto che saranno presenti anche Comune e Regione. Il giorno dopo sarà, poi, la volta dei sindacati.

Nei giorni scorsi è emerso che il piano industriale di rilancio, firmato a luglio da sindacati, azienda e ministero del Lavoro e arrivato dopo una lunga battaglia delle maestranze, è rimasto lettera morta. Tre anni fa la chiusura della Pernigotti era stata annunciata dai fratelli turchi Toksoz e poi evitata anche grazie all’intervento del governo e delle istituzioni.

Lo storico stabilimento novese è ormai in buona parte da rinnovare e i fondi per il rilancio sono stati ricavati dalla cessione del ramo dei gelati al gruppo Optima. La proprietà aveva annunciato di voler investire 4 milioni di euro per far arrivare a Novi nuovi macchinari utili per potenziare la produzione in vista anche del ritorno delle creme spalmabili attualmente prodotte in Turchia.

Previsti, perlomeno sulla carta, anche l’installazione di un nuovo impianto per una serie di ulteriori prodotti, come tavolette di cioccolato e barrette, e interventi relativi all’efficientamento energetico dello stabilimento.

Ma soprattutto il piano, anche grazie alla cassa integrazione per un anno, dovrebbe garantire i livelli occupazionali.