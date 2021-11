Strada del Sassello: entro metà gennaio la riapertura a senso unico alternato

Torino (Ansa) – Sono in corso gli interventi della prima fase dei lavori di ripristino della strada statale 334 ‘del Sassello’ nel comune di Pareto, in provincia di Alessandria, fortemente danneggiata per un tratto di 90 metri dalla piena del torrente Erro durante l’alluvione di ottobre.

Lavori, spiega l’Anas in una nota, necessari per consentire la riapertura al traffico della statale a senso unico alternato il cui termine è previsto a metà gennaio, per un intervento complessivo di un milione e 600.000 euro.

In particolare verrà realizzata la palificata in asse alla rete stradale e consolidata in alcuni punti la parete rocciosa.

Seguirà la seconda fase di lavoro, attualmente in corso di progettazione, finalizzata a riaprire la statale lungo entrambe le corsie di marcia. In questo caso i lavori consistono nella ricostruzione del muro di sostegno che ha riportato il cedimento e il completo rifacimento della piattaforma stradale sulla corsia danneggiata. Avviato il progetto di intervento, a partire dal 26 ottobre Anas ha iniziato le attività della prima fase di lavoro tramite l’esecuzione dei sondaggi lungo la carreggiata che ha riportato il cedimento oltre che sul versante prospiciente l’asse della statale.

Fino al termine della prima fase di lavoro, il traffico tra il Piemonte e la Liguria resterà deviato tramite segnaletica sulla statale 30 e sulle provinciali 542 e 29.