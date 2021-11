Vademecum contro le truffe presentato a Novi dai Carabinieri

Novi Ligure – È stato presentato, a Novi, un vademecum per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe, in particolare ai danni degli anziani, realizzata dai Carabinieri in collaborazione col Comune. Presenti l’assessore comunale alla Sicurezza Marisa Franco, il sindaco Gian Paolo Cabella e il comandante della compagnia dei carabinieri di Novi, Federico Smerieri e della stazione dell’Arma, Marco Pingaro.

Nel volantino sono indicate le principali tecniche fraudolente: dall’ormai classico finto tecnico di luce, acqua e gas fino alle finte mail dalla banca. Tra le truffe segnalate quelle dello specchietto, della finta intervista che si conclude con la sottoscrizione di servizi indesiderati, della ruota sgonfia o del carrello della spesa. Non manca chi si presenta come Carabiniere.

Il materiale sarà distribuito in farmacie, parrocchie, mercati, medici di famiglia, caserme e uffici comunali.