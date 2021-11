Escalation della violenza sulle donne nel vercellese: in meno di un anno si contano ben 120 vittime

Vercelli – Allarme rosso nel vercellese per il fenomeno della violenza sulle donne. I numeri fanno tremare i polsi: quasi due vittime di violenza ogni cinque giorni. Il Centro antiviolenza Eos ha raccolto in meno di un anno più di 120 casi e in una ventina di essi è stato necessario l’inserimento in strutture protette. In questo senso il Comune di Vercelli ha promosso una serie di iniziative che dureranno un mese contaminando diversi luoghi della città.

L’hashtag lanciato dalle Politiche Sociali è #prendoposizione. Nei prossimi giorni saranno pubblicate sui canali istituzionali dell’ente immagini scattate a testimonial d’eccezione che “prendono posizione” contro la violenza. Volti noti e calciatori si sono fatti fotografare con un cartello rosso. I primi protagonisti saranno i calciatori della Pro Vercelli. In contemporanea, grazie alla collaborazione con Ascom, saranno distribuite nei bar e ristoranti cittadini tovagliette di colore rosso, in linea con la campagna internazionale, con la scritta “Io sono contro la violenza sulle donne”. Sulle tovagliette ci sarà l’invito a fotografare il proprio piatto condividendolo sui social usando l’hashtag #prendoposizione. Saranno, inoltre, distribuite alla cittadinanza mascherine di colore rosso che hanno all’interno i contatti da chiamare in caso di necessità.

I numeri a cui rivolgersi sono il 334/3113955, che fornisce assistenza telefonica 24 ore su 24, e il 1522 promosso dal Dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri.