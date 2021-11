JB Monferrato: risoluzione consensuale col giocatore Lazar Trunic

Casale Monferrato – La Novipiù JB Monferrato comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto che la legava all’atleta Lazar Trunic.

A Trunic va il ringraziamento da parte del Club per la professionalità dimostrata in questi mesi e i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera sportiva.