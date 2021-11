Rotterdam in rivolta contro il Green Pass, il sindaco musulmano ai poliziotti: sparate!

Rotterdam – Ieri la polizia olandese ha sparato colpi di avvertimento, ferendo diverse persone, dopo che i rivoltosi contro un parziale blocco del Covid hanno incendiato un’auto della polizia e lanciato pietre. Il caos è scoppiato dopo una protesta nella città portuale contro le restrizioni del coronavirus e i piani del governo di limitare l’accesso ad alcuni luoghi per le persone non vaccinate. In totale sono decine le persone arrestate e sette sono rimaste ferite, compresi agenti di polizia, durante la furia notturna in una delle principali vie dello shopping di Rotterdam. L’Olanda è tornata al primo blocco parziale dell’Europa occidentale sabato scorso con almeno tre settimane di restrizioni su ristoranti, negozi e sport. Il sindaco mussulmano di Rotterdam Ahmed Aboutaleb – un comunista (Partito del Lavoro) marocchino – ha descritto i disordini come “un’orgia di violenza” e ha aggiunto: “La polizia ha sentito il bisogno di estrarre un’arma al fine per difendersi”.