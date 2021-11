Tutti ubriachi in auto non si fermano al posto di blocco e fuggono a piedi nel bosco: presi

Scopa (Vc) – È stata ritrovata nascosta e abbandonata nell’area industriale di Scopa nel vercellese l’auto sulla quale viaggiavano cinque ragazzi ubriachi che non si erano fermati a un posto di blocco della Polizia Stradale che li ha inseguiti e scoperti nei boschi. A Varallo Sesia una pattuglia aveva intimato l’alt ma il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga verso Varallo. Ed è scattato l’inseguimento. Pochi chilometri dopo l’auto è stata ritrovata ma a bordo non c’era nessuno. In aiuto alla Stradale sono arrivati i Carabinieri di Alagna e sono iniziate le ricerche nel bosco poco lontano. Là i cinque fuggiaschi sono stati individuati. Erano tutti ubriachi fradici. Sono residenti nella zona e hanno in media 25 anni. Hanno dichiarato che non ricordavano chi fosse alla guida dell’auto. Gli accertamenti di Polstrada hanno permesso di stabilire chi al volante c’era un ventottenne di Quarona, che è stato denunciato, segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente, e sanzionato per varie infrazioni commesse durante la fuga. Gli sono anche stati tolti 18 punti dalla patente.