Un’ Alessandria finalmente convincente batte fuori casa la Spal

Ferrara (Spal 2 – Alessandria 3) – Convincente vittoria, fuori casa, per l’Alessandria che al “Paolo Mazza” di Ferrara, 13° giornata di andata del campionato di Serie B, ha prevalso sulla Spal per 3-2, un risultato arrivato alla luce di una gara ben gestita dalla compagine allenata da mister Moreno Longo.

Per due volte in svantaggio, la squadra piemontese non si è fatta mai abbattere ed è riuscita a portare a casa tre punti pesanti in ottica classifica e morale.

La cronaca.

Longo cambia l’attacco: dentro Arrighini dall’inizio, con Corazza e Chiarello. A destra Mustacchio dall’inizio, a sinistra Lunetta preferito a Beghetto, uno degli ex della sfida.

Nelle file della Spal presente l’ex Luca Mora, in panchina Celia assieme a Giuseppe Rossi appena tesserato.

Al 6’ gran parata di Seculin che vola per togliere dalla rete la conclusione incrociata di Lunetta.

Al 12’ Alessandria ancora pericolosa: Capradossi appoggia all’indietro, si inserisce Arrighini che tocca al limite, Dickman si salva alzando in angolo.

Al 21′ Spal in vantaggio: Mancosu entra in area, quasi sulla linea di fondo, evita Di Gennaro e infila nel sette, nell’angolino alto più lontano.

Al 22’ immediato pareggio dei Grigi: Di Gennaro lancia dalla difesa e pesca ancora Chiarello, che si incunea centralmente e batte Seculin.

Al 28′ Spal di nuovo avanti: Dickman penetra a destra, entra in area, incrocia e batte Pisseri.

Al 34′ i Grigi pareggiano: sulla conclusione di Mustacchio, Seculin respinge, ma c’è la deviazione vincente di Corazza sottoporta.

Al 38′ Alessandria in vantaggio: se ne va Mustacchio a destra, taglio in area, velo di Chiarello e girata vincente di Arrighini.

Il primo tempo si chiude così, sul 3-2 per i piemontesi.

Nella ripresa formazioni invariate.

Al 17′ Seculin deve uscire dall’area per anticipare Corazza, lanciato da Arrighini.

Al 19′ primo cambio per l’Alessandria: dentro Pierozzi per Lunetta.

Al 29′, sponda Spal, doppio palo: prima Celia, ex Alessandria, poi Seck, sottoporta in scivolata.

Al 32′, nelle file dell’Alessandria, Palombi per Arrighini, che esce tra gli applausi.

Al 42′ Spal in dieci: rosso a Viviani per un mancato rigore su Melchiorri che non c’è.

Al 44′ bella conclusione di Milanese, Seculin alza in angolo.

Dopo 4’ di recupero l’arbitro fischia la fine. L’Alessandria, con questa vittoria, sale a undici punti, al quartultimo posto, con dietro Crotone, Vicenza e Pordenone.

Spal (4-3-1-2): Seculin; Dickman (31′ st Peda), Vicari, Capradossi, Tripaldelli (24’st Celia); Esposito (24’st Rossi), Viviani, Mora (12’st Crociata); Mancosu; Melchiorri, Colombo (31’st Seck). A disp.: Thiam, Zuculini, Ellertsson, Scoccolo, Da Riva, Heidenreich, D’Orazio. All.: Clotet

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta (19’st Pierozzi); Chiarello, Corazza, Arrighini (32’st Palombi). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Beghetto, Orlando, Speranza, Pellegrini, Palombi, Ghiozzi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Marcanaro di Genova

Gol: pt 21′ Mancosu, 22′ Chiarello, 28′ Dickman, 34′ Corazza, 38′ Arrighini

Ammoniti: Lunetta, Di Gennaro, Crociata, Colombo per gioco falloso

Corner: 7-6

Recuperi: 0+4

Note: giornata fredda, terreno in buone condizioni, spettatori 4.500 circa.