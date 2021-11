Eccellenza: l’Acqui perde in casa del Cuneo ed è fuori dalla zona playoff, ko esterno anche per il Castellazzo

Alessandria – Week end negativo per le compagini della provincia di Alessandria nel campionato di Eccellenza, Girone B, 13° di andata.

L’Acqui ha perso, fuori casa, contro il Cuneo Olmo per 2-1. Fatali, per i termali, le reti di Bottasso e Dalmasso. La sconfitta porta l’Acqui fuori dalla zona playoff coi Bianchi che restano, infatti, fermi a quota 20 punti.

Male anche il Castellazzo, sempre più in crisi e sempre fanalino di coda del campionato. I Biancoverdi si sono arresi 4-0 in casa del San Domenico Savio Asti. A segno, per i locali, Simone, Madeo, Parpaiola e Lombardo.

(Foto tratta dal web).